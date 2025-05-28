撐同鄉艾摩廉　名宿拿尼：曼聯下季會截然不同！

英超球隊曼聯展開亞洲之旅，首站先在馬來西亞吉隆坡友賽東盟全明星隊。有份隨隊的名宿拿尼周三（28日）賽前接受東網記者訪問，直言對兼葡萄牙同鄉兼紅魔主教練魯賓艾摩廉充滿信心，認為他有力帶領球隊重返正軌；同時他又稱期待再次重返香港。

現年38歲的拿尼，2009年曾以球員身份隨曼聯到訪馬來西亞鬥明星隊，當時更攻入一球，助球隊贏3比2，他笑言記憶猶新：「那是一很刺激的比賽，兩隊製造很多入球，當然自己亦攻入了1球。」拿尼去年12月才高掛球靴，今次以球會大使身份，隨球隊再次到訪亞洲，他表示相當興奮：「很高興今次以第二個形式重返曼聯，看到很多熟悉職員。相比在球場比賽，這個角色屬於另一種經歷，但自己非常享受，因為可以更多與球迷互動。」

此外，拿尼又確認之後會隨隊訪港，希望今次能更認識香港更深：「自己2013年曾到香港，但因為比賽完很快便離開，逗留時間不長，因此老實說印象未算太深刻；但我記得當地食物質素很好，十分期待今次再到訪。」至於提到曼聯過去一季成績，拿尼承認未算理想，但有信心在同鄉魯賓艾摩廉帶領下，很快可以步入正軌：「艾摩廉是一名好教練，相信他在執教半季期間，已對英超和球會內部有更深了解，亦知道怎樣去作出改善，預期球隊下季表現會截然不同！」