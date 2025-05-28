大癲！辛尼奧路衝入更衣室打人兼小便

周一(26日)意大利青年軍聯賽4強，費倫天拿青年軍對羅馬青年軍，發生罕見傷人事件，效力費倫天拿一隊嘅意大利國腳尼高路辛尼奧路，衝入羅馬更衣室小便挑釁對方球員，繼而打傷兩名羅馬小將。事後羅馬官方發表聲明，強烈譴責辛尼奧路，估計呢位25歲中場將面臨意大利足總重罰。

費倫天拿青年軍今場贏2比1，比賽結束後，尼高路辛尼奧路由1名熟人陪同下，擅自闖入羅馬隊更衣室小便，突然情緒失控，瘋狂毆打羅馬小將艾馬維華、馬高列迪，包括將馬高列迪推撞到長凳，令呢位早前剛接受肩膀手術嘅後衞傷上加傷。

兩人都需要送院治療，馬高列迪將抖21日，艾馬維華亦要休息10日，羅馬官方發表聲明，支持青年軍球員，並相信相關部門會採取行動，捍衞意大利足球價值。意大利足總已經展開調查，辛尼奧路可能被罰長期停賽。

尼高路辛尼奧路知道闖大禍，作出公開道歉，承認自己當時發脾氣，但並冇打人。辛尼奧路曾於2018至23年效力羅馬，初期有出色表現，一度被捧為「新托迪」，但其後同會方不歡而散，轉投加拉塔沙雷後，亦不獲重用，近年先後被外借去阿士東維拉、阿特蘭大、費倫天拿，經過今次暴力事件後，恐怕佢前途更加暗淡。