歐協聯決賽　車路士爭大滿貫不勝無歸

歐協聯決賽喺中立場波蘭爆發，由貝迪斯火併車路士。英超豪門車路士今屆賽事大超班，近12場歐協聯取得11勝1負，加上剛於英超煞科戰贏波，攞到下屆歐聯入場券，士氣非常高昂，力爭成為首支贏盡歐洲3大盃賽（歐聯、歐霸及歐協聯）球隊；西甲代表貝迪斯季尾狀態走下坡，加埋患有「恐英症」，「車仔」正好乘虛而入，客勝必捧。（Now 643周四凌晨3時直播）

「車仔」陣容夠厚，即使以副選踢歐協聯「聯賽階段」，一樣輕鬆6戰全勝。踏入淘汰賽後，佢哋重新將進攻主力高爾彭馬加入大軍名單，實力如虎添翼，晉級過程亦冇乜阻滯，唯一敗仗係8強次回合主場1比2不敵歷基亞，好大程度因為佢哋首回合領先3比0，選擇留力英超所致，不宜作準。嚟到爭標最後關頭，必定精銳盡出，力爭贏晒歐洲3大盃賽。

事實上「車仔」自美國班主保利入主後，狂開水喉增兵，領隊馬利斯卡當然要交出成績先可以保住帥位，即使已獲得下屆歐聯資格，但未必足以令管理層收貨，捧埋歐協聯冠軍先至有「護身符」。

貝迪斯晉級過程相對驚險，尤其4強次回合對費倫天拿陷入苦戰，全靠曼聯借將安東尼馬菲奧斯神勇演出，先至殺入決賽，相信「車仔」已有所警惕，今仗會嚴密凍結呢位巴西國腳。加上貝迪斯有「恐英症」，近8次歐洲賽面對英超球隊，只有1勝1和6負，包括4次對「車仔」輸咗3次，而且佢哋季尾狀下滑，各項賽事近5仗僅4和1負，點阻得住「車仔」贏波捧盃。

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