歐聯決賽「時尚打吡」　PSG星星打氣團陣容強大

今屆歐聯決賽由巴黎聖日耳門(PSG)對國際米蘭，被譽為「時尚打吡」，因為兩隊所屬城市巴黎及米蘭都係引領世界時尚潮流嘅「聖地」，預料唔少演藝巨星會入場睇波。PSG擁有最強「星星打氣團」，荷里活「男神」里奧勒度狄卡比奧、美國女歌手Beyonce、女模特兒「姐妹花」Kim Kardashian及Kendall Jenner都係「門徒」，台灣樂壇天王周杰倫更加多次同PSG合作，呢支法甲勁旅Fans陣容強大，未踢先贏星味。

上述明星之中，周杰倫同PSG關係最密切，2021年「周董」同老婆昆凌入場睇法甲PSG主場對里昂，現場播出周杰倫名曲《Mojito》，會方仲送咗一件印有「周董」大名嘅18號波衫畀佢，當時2位PSG球星尼馬、基利安麥巴比都有佢合照。周杰倫上年更加為PSG設計龍年「中國風」波衫，可見佢喺PSG擁有超然地位。

另外，「萬人迷」碧咸掛靴前效力PSG，一直有留意球隊表現，佢同「時尚教母」老婆維多利亞隨時會一齊撐場。