呂麗瑤亞洲田徑賽跨入100欄決賽　俞雅欣跳遠衝擊獎牌

「香港欄后」呂麗瑤飆入亞洲錦標賽決賽！雲集亞洲頂尖好手的亞洲田徑錦標賽於南韓龜尾舉行，呂麗瑤周三（28日）於女子100米跨欄初賽中造出13秒42，成功晉級決賽。而俞雅欣亦躋身女子跳遠決賽，全力衝擊獎牌。

為備戰亞洲錦標賽，呂麗瑤近月到美國訓練及比賽，這位2018年雅加達亞運銅牌得主今天展示不俗的狀態，於100米欄第一組初賽中，即使起步稍為落後，但憑著加速及衝刺力以13秒42衝過終點，僅次於同組的日本選手田中佑美（12秒89）、中國的吳艷妮（13秒07）及印度的雅妮吉（13秒18）之後，以小組第4名、總排名第 7而晉級周四（29日）下午5時25分進行的決賽。至於另一港將盛楚殷則造出13秒67總排名11。

另邊廂，跳遠香港紀錄保持者俞雅欣在初賽跳出6米17，並列第3名打入決賽，力爭於2019後再踏上亞錦賽頒獎台。其他港隊賽果方面，陳一樂及郭俊廷於男子100米準決賽中，分別跑出10秒72及10秒52，無緣躋身決賽。至於競步好手錢文傑則於周二舉行的男子20公里競步賽中，以1小時30分55秒成績完成 ，在19名參賽者中排名12。