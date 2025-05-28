港超奧斯卡　3位華將首度躋身11人

「2024-25香港足球明星選舉」頒獎典禮，周三（28日）晚上7點假灣仔合和酒店盛大舉行，「香港足球明星11人」得獎名單中，3位華人球員屬首度當選，包括標準流浪前鋒劉智樂、大埔右閘李家豪，以及東方後衞梁振邦。

首度入選最佳11人的標準流浪隊長劉智樂，今日當選為最佳前鋒，亦是今季唯一一名華人獲得此殊榮，作為其職業生涯10季以來的首個「足球明星」獎項，上台致謝時數度哽咽落淚，他表示候選競爭極激烈，相當感謝外界認可：「個感受好神奇，因為以往可以入選去到6強已經好難，更何況可以實實在在攞到獎，真係好唔容易，自己亦都唔敢相信。多謝每一個畀機會我嘅人，幾年之前自己有一路諗過另謀出路，疫情之後都繼續去踢，真係自己嘅堅持努力喺球場上得到回報。呢十年華人可以當選最佳前鋒，我諗一隻手都可能數得晒，希望畀大家知華人球員都可以去競爭。」

出爐港超冠軍大埔的右閘李家豪，已效力大埔3季，32歲的他首度當選最佳後衞，他衷心感激足球路上幫助過他的每位：「我覺得今年係叫做喺自己生涯裏邊最好表現嘅一季，入到最後8強係好緊張，所以我想準備好一個臺詞，因為可能係唯一一次，或者叫做我第一次上台咁樣講嘢，好想衷心咁多謝每位，所以我就準備定，好彩最後用到。我生涯有好幾次都離開過球圈，試過疫情又停咗，又無會落班，所以到依家32歲咁嘅歲數踢職業足球，以前冇諗過我會可以攞到獎，我係好感觸。」

以38歲之齡首膺最佳後衛，今季亦助東方捧走「高級組銀牌」冠軍及殺入「冠忠巴士60週年足總盃」決賽，鐵血後衞梁振邦認為此獎項具有特殊意義，亦肯定老將的價值：「始終都知道到咗呢個年紀，要喺呢個場上保持穩定嘅水準係好困難，呢個獎對我嚟講係幾大鼓舞，自己估唔到呢個年紀仲可以攞到獎。希望年輕球員唔好諗住一、兩年唔成功就放棄，如果你見到我二十幾年都仲可以有機會喺呢度，你亦都可以繼續努力。希望我可以令大家覺得，我哋依一代係有價值嘅，令到同我一樣年紀嘅球員覺得光榮。」