車路士勇奪歐協聯冠軍　實現「歐洲大滿貫」

英超豪門車路士實現「歐洲大滿貫」霸業！周四(29日)凌晨歐協聯決賽，車路士喺大部份時間落後下，最後25分鐘狂風掃落葉式連轟4球，4比1反勝貝迪斯捧盃。車路士首奪歐協聯冠軍後，連同曾經贏過歐聯、歐霸盃同歐洲盃賽冠軍盃(已停辦)，成為史上首支贏晒歐洲4大盃賽嘅球隊。

呢場喺波蘭上演嘅決賽，車路士控制戰局，不過貝迪斯反擊好有威脅，9分鐘就由艾沙蘇利接應艾斯高橫傳射入。車路士下半場加強壓力，到65分鐘由高爾彭馬右路傳中，安素費南迪斯接應頂成1比1。5分鐘後高爾彭馬再喺右路巧妙過人，傳中畀尼高拉斯積遜近門撞入，將形勢扭轉。

車路士愈踢愈順，83分鐘查頓辛祖左路熨射得手；補時階段摩西斯卡些度禁區頂割草式射門轟入，率車路士大勝4比1，史上第9次歐洲賽封王。車路士曾2奪歐聯、2奪歐霸盃、2奪已停辦嘅歐洲盃賽冠軍盃、2奪歐洲超級盃，加上今次歐協聯冠軍，歷史性實現「歐洲大滿貫」。過去只有拜仁慕尼黑、阿積士同祖雲達斯贏晒歐聯、歐霸盃同歐洲盃賽冠軍盃，但未曾染指歐協聯冠軍。

車路士領隊馬利斯卡賽後表示：「車迷等咗呢刻2至3年，佢哋值得擁有。呢個冠軍將會係起點，由今季開始我哋會建立一支會競爭重要冠軍嘅球隊。我哋今季一直進步，但都需要贏波、贏冠軍，呢個獎盃會令車路士變成更好嘅球隊。」