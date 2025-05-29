患難相扶！辛祖安慰安東尼　下季齊返曼聯？

車路士喺歐協聯決賽擊敗貝迪斯捧盃，兩軍都有曼聯棄將助陣，結果查頓辛祖入波成為車仔捧盃功臣，安東尼馬菲奧斯就未能為貝迪斯製造奇迹。完場後安東尼一度傷感落淚，查頓辛祖就上前擁抱送上安慰，不過兩位球星前景仍然唔明朗，有機會喺借用期結束後齊齊返曼聯！

查頓辛祖同安東尼分別被曼聯外借去車路士及貝迪斯，安東尼喺完場後失落坐喺地上，更忍唔住流下男兒淚。呢位巴西國腳雖然表現突出，但貝迪斯未必負擔到買斷佢嘅費用，安東尼賽後表示：「我嘅未來係點只有上帝知道。我嘅工作係踢好波，我對貝迪斯充滿感情，但我同曼聯有合約，唔知道之後會發生咩事，依家會先返國家隊，之後就度假，再睇下有咩事發生。」

至於查頓辛祖情況更尷尬，車路士上年借用佢嗰陣，本來包含「強制性」買斷條款，但有傳車仔認為佢表現唔好，寧願「罰錢」都要退貨，領隊馬利斯卡喺決賽前透露：「我唔知(辛祖去留)。呢個唔係合適時間，或者決賽後24至48小時，我哋會開始傾下球員未來安排。」查頓辛祖今場後備上陣即入波，或者可以增加車路士收購佢嘅機會。