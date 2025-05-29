6.28 Red Bull街舞大賽香港爆發　冠軍寶座由你話事

年度世界著名街舞大賽Red Bull Dance Your Style正進行得如火如荼！16名香港頂尖舞者已經蓄勢待發，準備於6月28日舉行之香港決賽一決高下，爭取現場觀眾手上神聖一票，奪港區街舞王者頭銜，代表港隊出戰10月11日於美國洛杉磯舉行之總決賽，與環球最優秀舞者巔峰對決，爭奪世界第一寶座。現場觀眾評審門券將於6月1日 (星期日) 中午12時正起於活動網頁上登記。

這項被譽為最頂級國際街舞比賽，承襲街舞血脈當中最重要的1 on 1 Battle對決方式與精神，並沿用街舞比賽中隨機播放歌曲的慣例，考驗舞者的臨場即興創作功力、不同舞蹈風格的全面涉獵能力，以及帶動現場氣氛的個人魅力。今年Red Bull Dance Your Style於全球舉行合共200場區域競賽，並由年初起陸續於50個國家地區熱血啟動，挑選出各地頂尖街舞舞者，於洛杉磯舉行的總決賽中一決高下，爭奪現場近萬位現場觀眾手上神聖一票，登上世界第一街舞王者寶座。

Red Bull Dance Your Style 2025將於6月28日假尖沙咀文化中心露天廣場舉行，以一對一Battle形式、16強單淘賽制進行，並由現場觀眾於每個回合完結後即時票選，決定誰獲晉級資格！16強至準決賽均會分兩個回合對賽，每一回合由DJ隨機播放流行音樂，每位舞者需要於一分鐘表演時間內表演，俘虜現場觀眾，爭取出線。總決賽則設三個回合對賽，每一回合每位舞者須於一分鐘內盡情施展舞技，爭奪香港區冠軍寶座。

16位決賽挑戰者分別為擅長Waacking、Jazz Funk、Contemporary Dance，曾於多個國家的Waacking比賽中奪冠的SIUSA；來自印尼，擅長Locking與Waacking的GERIN；「Maverick’s Flat Studio」創辦人，致力推動香港街舞文化發展的DOUG；「Spark」、「Asylum」和「PENTAVERSE」舞團成員之一，曾參與及為本港及海外比賽擔任評審的LOKIN；知名舞團「King Botics」成員之一，曾奪得Red Bull Dance Your Style 2023港區冠軍的BOBBY；「The Iconic House of Ninja」成員之一，曾於多個跳舞比賽奪獎的YOBI；參與多個劇場演出及為多間大專院校活動巡演的編舞創作的AMAN；「RushInAura Fam」及本地舞蹈團體「Chestroll」成員之一的CK；本地舞團「19 Cavalierz」及「Hoodlum」 成員之一的YUEN AKA HOAX；舞團「Shíyànz. 」、「IHOWHK」、「Cocoashot」成員之一的HO TUNG；香港街舞界Popping 新生代最具代表性的Popper，為本地著名團體「INVADER」、「SOUL BOOGIE’s」成員之一，曾參與《全民造星V》的TSOUL；世界知名舞團 Legion X 成員之一的LUENMO LEGIONX；Waacking舞團「甩」及Jazz Funk舞團「Hot Stuff」成員之一的NIKO；現為自由身舞者及街舞老師的DRINK DRINK；為香港舞團G6、Dancebox 及國際級舞團Robot M.A.F.I.A 成員之一的IVAN YIM；於大學資格賽奪冠並取得一席的WING。

參與投票觀眾必須事先於網上登記。成功登記者到場時會獲派紅色、藍色投票工具一個，於每輪Battle結束時，現場觀眾憑紅色、藍色投票工具，投選心水舞者。得票較多的舞者即可晉級下一輪賽事，爭取成為香港區冠軍。熱愛街舞的你想以參賽者以外的身份參與這場年度街舞盛事，可於6月1日 (星期日) 中午12時正起於網上登記，免費換取門券並成為現場觀眾評審，決定王者誰屬！門券數量有限，先到先得。