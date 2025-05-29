木狼G5慘敗收場　雷霆時隔13年再闖總決賽

周四（29日）上演NBA季後賽西岸決賽Game 5，系列賽領先3比1「叫糊」兼續在主場出擊的雷霆，今場年度「MVP」阿歷山大維持火熱狀態，貢獻全場最高的34分、另加8助攻7籃板，率隊以124：94大炒木狼，以總場數4比1淘汰對手，自2012年「雷霆三少」時期後再闖總決賽舞台，將於下周五（6月6日）與溜馬和紐約人之間的「東決」勝者展開G1激鬥。「SGA」阿歷山大賽後全票獲選分區決賽最有價值球員，捧獎一刻不忘感謝球迷和隊友：「沒有他們我什麼都不是！」

今季作為平均年齡不到25歲的全聯盟最年輕球隊，雷霆隊成為歷史上第7隊取得常規賽68勝，以群龍之首身份在季後賽大殺四方，先於首圈4比0橫掃灰熊，再與金塊鏖戰滿七場勇挫對手，來到「西決」更領先木狼3比1取得晉級總決賽的絕好優勢。背水一戰的木狼在G5開局未展現必勝決心，首節即大幅落後26：9。次節雷霆進攻提速，主將「J-Dub」發威單節獨轟13分，聯手阿歷山大、賀甘和卡魯素各攻入8分，該節打出誇張的39：23，雷霆半場以65：32力壓對手。

轉邊後，無退路的木狼奮力一搏，明星前鋒單節交出13分為球隊「止血」。不過有主場優勢的雷霆未予對方機會，最後一節初段全隊得分破百，反觀木狼不到70分，比賽餘6分鐘時雙方陸續換走主力，至此雷霆提前鎖定「西決」冠軍，隨後進入垃圾時間，後備入替的艾西亞祖爾（Isaiah Joe）接棒，單節三分3中3、轟入11分，終場雷霆以30分大勝木狼，以總場數4比1殺入總決賽。