法網　西西帕斯次圈不敵資格賽晉級球手

法國網球公開賽次圈，前亞軍希臘一哥西西帕斯以盤數1：3意外不敵資格賽晉級的意大利球手Matteo Gigante，近4個大滿貫只贏2場比賽。女單方面，力爭4連霸的施華德以直落兩盤擊敗華度加奴，延續驚人紀錄，為近10年唯一於每個大滿貫賽至少打入第3圈的球手。

前兩屆法網都能打進8強的西西帕斯今屆表現滑落，面對由資格賽晉級、世界排名第167位的Matteo Gigante，意外陷入苦戰，最終以4：6、7：5、2：6、4：6告負，自去年溫網以來，近4個大滿貫僅贏2場比賽。今場落敗後，26歲的西西帕斯世界排名亦將跌出前20，是他2018年以來第一次。

23歲意大利球手Matteo Gigante生涯首次擊敗排名前20球手，首次在大滿貫正賽晉級第3圈的他賽後興奮表示：「這肯定是重大的勝利，希望下一場都能發揮出100％。」

女單焦點方面，衞冕球手施華德以直落6：1、6：2力挫英國的華度加奴，自2020年以來連續21個大滿貫全部都能至少打入第3圈，為近10年唯一能達成此成就的球手。