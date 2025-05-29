香港隊　U20下月初出戰慈善盃　22人決選出爐

港隊U20將於6月5日至9日期間，坐鎮啟德青年運動場，出戰國際青年足球慈善盃，足總周四（29日）公布22人決選名單，封天詠、李呈及馬榕生等港超兵悉數入選。

是次決選名單共有22人，石皓心、封天詠、馬榕生、李呈及西施文樂宜等人榜上有名。

港隊U20會在5月31日在將軍澳足球訓練中心開操，備戰在啟德青年運動場上演的國際足球青年慈善盃，6月6日鬥湖北U18省隊，8日會出戰季軍戰或決賽。

港隊U20決選名單：

門將：石皓心 (傑志)、潘尚希 (理文)

後衞：梁立天 (Cobham Sports FC)、林千裕 (東方)、林澔希、曾俊軒 (港會)、冼蔚喬 (傑志)、 封天詠 (九龍城)、詹皓臻 (理文)、西施文樂宜 (1. FC-TSG Königstein)

中場：麥柏軒 (Atletic Sant Just)、李呈 (標準流浪)、楊棟棋 (東方)、秦宇灝 (艾華卡)、陳浩嘉 (港會)、戴子軒 (北區)

前鋒：馬榕生、黃韜霖 (標準流浪)、黃琛喆 (港會)、楊焯鈞 (傑志)、韓鋮潁 (理文)、何東霖