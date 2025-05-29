宿敵恩怨「薩」無赦　競賽會搶攻大震聲威

南美自由盃E組最後1輪賽事，上演榜首大戰，競賽會主場對福塔雷薩。「一哥」阿根廷球隊競賽會已提早取得出線資格，球員冇後顧之憂下，應該會踢得比較開放，至於第2位巴西球隊福塔雷薩，今場贏波就可以出線，相信採取主攻踢法。睇番競賽會近5場自由盃，有4次總入球開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（周五早上8時30分開賽）

喺阿根廷甲組聯賽位列中游嘅競賽會，出戰南美自由盃表現醒神，佢哋目前喺E組5戰累積10分排榜首，已穩奪出線權，雖然可以踢風流波，但相信競賽會今場亦唔會放軟手腳，因為阿根廷同巴西屬於球壇傳統宿敵，即使球會賽事亦延續呢份世代「恩怨」，競賽會為咗向主場球迷交代，冇理由放過福塔雷薩，勢必全力爭勝。

事實上，競賽會向來踢法相當進取，近2場自由盃分別大勝高路高路及布卡拉曼格體育會4比0，火力相當強大，今仗要攻入福塔雷薩大門，並唔困難。

另一邊廂，於巴甲排名下游嘅福塔雷薩，於自由盃E組僅領先第3位布卡拉曼格體育會2分，由於布軍最後1場對手係已篤定出局嘅高路高路，預計好大機會獲勝。因此一旦福塔雷薩今場失分，可能會被對方反超前搶走出線16強席位，所以福塔雷薩即使作客，都必定以贏波為目標，今場隨時同競賽會鬥攻。睇埋往績，雙方首循環交鋒，競賽會贏3比0，今仗有望再出現大手交易，大盤咪錯過。

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