英國GT錦標賽　謝榮鍵奪分站賽冠軍

香港賽車手謝榮鍵（Kevin）與其隊友Maximilian Goetz 周一（26日）於英國GT錦標賽Oulton Park賽道兩個回合賽事奪得1冠1亞，暫於在GT3車手積分榜上位列第2。

今年是謝榮鍵與Mercedes-AMG廠隊車手Maximilian Goetz第二年合作出戰英國GT錦標賽，駕駛18號Mercedes-AMG GT3賽車。謝榮鍵在本站首回合的排位賽中，奪得第3名，其隊友Maximilian Goetz則在次回合的排位賽中成功搶得排頭位資格。

首回合賽事由謝榮鍵負責第一棒，一直守在第三位，隊友Maximilian Goetz接棒後更上升至第2位，最終收獲亞軍。同日舉行次回合賽事，謝榮鍵與Maximilian Goetz完美執行賽前訂下的比賽策略，最終由頭帶到尾率先衝過終點，負責最後一棒的謝榮鍵，更以驚人的47秒優勢拋離次席對手，贏得此組合今季首個分站冠軍。

謝榮鍵賽後表示：「以分站冠軍來完成這個完美的比賽周末是最適合不過！一切都要歸功於Maxi在排位賽的極佳表現，為我們的比賽奠定良好基礎，車隊亦完美執行出比賽策略，沒有任何失誤。我們堅守賽前定下的計劃，在不斷變化的作賽條件下，作出正確的輪胎選擇和比賽策略部署，而我只需順利將賽車帶回終點，很高興能夠贏得我們今年賽季的首個分站冠軍。」

今季英國GT錦標賽共有9個回合賽事，目前已經進行4個回合，完成Oulton Park分站後，謝榮鍵與Maximilian Goetz目前在GT3車手積分榜上名列第2位。他們將於6月20至22日轉戰比利時斯帕賽道。