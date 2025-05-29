坦哈格出手　加入加拿祖爭奪戰

阿歷真度加拿祖同曼聯主帥魯賓艾摩廉反面，今夏勢必離隊，消息傳出後獲多隊斟介，據報曼聯前領隊坦哈格都唔執輸，佢入主利華古遜後打算加入爭奪加拿祖行列，希望兩師徒轉戰德甲打天下。

加拿祖可以話係坦哈格一手栽培成才，該位阿根廷翼鋒仍在蘭歷克時期已獲提拔升上一隊，不過上陣機會不多，到2022年夏天坦哈格接掌曼聯教鞭，加拿祖開始獲得上陣機會，首季上陣34場入5球，捧走英聯盃，之後一季已經成為球隊主力，上陣50場入10球，贏得足總盃，去年10月坦哈格被炒，改由魯賓艾摩廉接手，加拿祖雖然仲係主力，但已不時傳出離隊消息。

曼聯打算放售加拿祖，索價5,000萬鎊(約5.3億港元)，多隊表示興趣，拿玻里同車路士最積極，近日阿士東維拉、AC米蘭、祖雲達斯同羅馬都派代表同曼聯接觸，最新加入戰團就有利華古遜。

利華古遜剛宣布由坦哈格接任沙比阿朗素教席，據報隊中多名主力將被高價出售，今夏勢必重建，坦哈格希望借用加拿祖，而加拿祖亦願意重投坦哈格麾下，不過曼聯則打算直接出售，呢方面睇嚟要慢慢傾。