香港站門票銷情欠佳　艾摩廉籲球迷入場支持

英超球隊曼聯繼續亞洲之旅，第二站將於周五（30日）假香港大球場鬥港隊，而主帥魯賓艾摩廉及翼鋒阿密特迪亞路周四（29日）代表出席賽前記招，對於香港站尚有大量門票待售，艾摩廉指自己並不清楚票房情況，呼籲球迷入場支持愛隊，而正選陣容上需要平衡球迷的期望與球員的狀態。

曼聯周三（28日）先在馬來西亞吉隆坡展開亞洲之旅首站，最後以0比1不敵東盟全明星隊，提到球隊狀態未如理想，主帥魯賓艾摩廉指球員在長途跋涉後，需要時間克服時差，但香港與英國有相似之處，有助於盡快適應環境：「我對於明日的比賽感到興奮，我們很喜歡香港這個城市，感覺好像回到曼徹斯特一樣，都是這樣的天氣，令到我們特別開心，希望曼聯的香港球迷可以觀賞一場精彩球賽同時，都能與大家有一個更近距離的接觸，跟曼聯一起連結起來。」曼聯鬥港隊尚有約1萬張門票待售，對於門票銷情未如預期，艾摩廉就呼籲球迷一同入場支持：「我對門票情況完全不清楚，就算是今季冠軍利物浦的票房我也同樣沒有留意，但我知道球迷都很團結，會一直全力支持『紅魔』，所以無論如何都希望能夠藉著這次的友賽，讓入場球迷與球員有更多交流的機會，讓大家可以欣賞一場精彩的賽事。」

天文台預測未來7日持續有雨，更於記招同日發出黃色暴雨警告，對球場草地質素造成一定影響，艾摩廉並不擔心天氣狀況，相信陣容安排方面的不會因此有變，而被問到主力阿歷真度加拿祖、般奴費南迪斯能否擔正，艾摩廉指仍屬未知之數：「我們需要在陣容上做好平衡，既要考慮球員的體能，也要滿足球迷的期待，但暫時來說沒有任何傷兵，所有球員都是可以在表演賽上陣的，大家都不需要擔心。」