香港隊　韋斯活：對曼聯最緊要冇人受傷

英超球隊曼聯昨午旋風式抵港，展開亞洲之旅第2站行程，周五（30日）晚造訪香港大球場，與港隊合演熱身賽。雖然繼2013年後再次訪港的「紅魔鬼」，剛過去球季成績令人失望，但仍具備一定號召力，為免亞洲之行連續兩站「失威」，是役必定使出渾身解數，為球迷送上精彩賽事。（周五晚上8點開賽）

日前在香港足球明星選舉，奪得「最佳青年球員」的港隊門將伍瑋謙，對今次火併曼聯深感期待，盼能與般奴費南迪斯交手：「年初踢『省港盃』，已經圓咗喺大球場踢波嘅夢想，今場再有機會喺度踢波，仲可以對曼聯，自然更加期待同興奮，我最希望有得同『般費』較量，雖然曼聯成績麻麻，但佢個人表現仍然好好。」

港隊主教練韋斯活及中堅杜度昨日出席賽前記招，韋斯活提醒球員盡情享受賽事之餘，最重要是避免受傷：「今場只係表演賽，我會當呢場波係港隊喺國際賽期間，其中1個訓練環節，唔希望見到有球員為咗贏曼聯，喺比賽入面做啲愚蠢嘅行為，我亦唔打算為呢場波作針對性部署。」

出身自曼聯青訓的韋斯活，坦言母會完季後立即展開亞洲之旅，令球員面對不少困難，更直言「冇球員想完季後即刻嚟呢啲活動」：「球員經過一個咁激烈嘅球季，最需要係好好休息，而且有啲人6月仲要踢國際賽，相信冇人想完季後即刻嚟呢啲活動，但呢個係曼聯球員嘅責任，因為係贊助商同球迷出糧畀佢哋。」

曼聯今季以第15名完成英超，加上在歐霸盃決賽不敵熱刺，正式無緣來季歐洲賽事，成績未如人意。加上球季結束後匆匆踏上征途，首戰便失威而回不敵東盟全明星隊。值得一提3位後防主力哈利馬古尼、達洛治及門將奧拿拿，同樣因要赴印度出席球會商業活動，今次無緣與香港球迷見面。