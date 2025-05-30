曼聯球星向球迷舉中指　阿密特：唔後悔！

曼聯喺英超煞科後，立即旋風式進行亞洲之旅，不過喺第1站馬來西亞就爆出不愉快事件，阿密特迪亞路同阿歷真度加拿祖兩大球星，被影到多次向球迷舉起中指，引嚟馬來西亞嘅球迷強烈不滿。已身處香港嘅阿密特周四(29日)就喺社交網回應，對舉中指一事「唔後悔」！

曼聯周三(28日)喺吉隆坡0比1輸畀東盟全明星隊後後，加拿祖喺領取獎牌後被影到向住鏡頭舉中指，隨後阿密特返上隊巴嗰陣，亦向住大批迎接佢哋嘅球迷舉中指。畫面曝光後，馬來西亞球迷群起聲討，批評曼聯踢得差之餘，仲要咁樣對待球迷，辜負7萬名入場球迷。

阿密特周三晚喺社交平台X留言回應：「我尊重所有人，但唔會尊重嗰啲侮辱我媽媽嘅人......我唔應該做出呢個反應，但我唔後悔。我哋喺馬來西亞有好好嘅時光，亦遇到好好嘅人。」據報阿密特、加拿祖等人，喺對東盟全明星隊前夜晚外出租用電動滑板車，最後仲要球迷幫佢哋畀錢。

阿密特聲稱舉中指係被挑釁在先，不過另一幅網上流出相片，見到阿密特、加拿祖等球員喺酒店升降機內，同一男一女球迷自拍，擺Pose嗰陣同樣舉起中指。英國《每日郵報》就指佢哋喺呢張相舉中指係「貪得意」，並冇包含挑釁成份。曼聯今次馬來西亞行程曾被「踩場」，喺對東盟全明星隊比賽期間，有兩名球迷突然企起身，高舉利物浦頸巾揮舞，引嚟全場狂噓。