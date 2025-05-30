德拉柏力挫法國竉兒　為英國寫下法網歷史

英國「一哥」德拉柏為國家寫下歷史新章，他周四（29日）深夜在法網驚險地擊敗當地竉兒蒙菲斯，確保了自1968年以來，法網男單第3輪比賽首次出現3位英國球手。

被列為5號種子的德拉柏今仗迎來多一個挑戰，要面對主場球迷的壓力，畢竟大部份球迷都為38歲的法國名將蒙菲斯打氣，這場「兩代人」的對決經過4盤的激戰後，23歲的德拉柏以6比3、4比6、6比3、7比5，贏得了生涯在法網的最好成績。

「我的腦袋完全被炸了。」德拉柏賽後表示:「我不知道今晚能否入睡，因為我的腦海裡全是蒙菲斯在這裡的表現。」他對今仗對手的法國傳奇非常敬服:「這就是他為什麼職業生涯如此成功，並深受所有球迷喜愛，球員們也喜歡看他比賽，但不喜歡與他交手。」

德拉柏下仗將面對巴西新星方錫卡，而另兩位英國球手芬尼及諾利則於32強對壘，確保肯定有一位英國球手能夠躋身16強。

此外，世界「一哥」仙拿同日亦為38歲的法國傳奇基斯昆特劃上職業生涯句號，他以直落三盤6比3、6比0及6比4順利躋身男單32強；而賽前已宣布法網後掛拍的基斯昆特則正式告別，有「網壇莫扎特」之稱的他，雖然沒有贏過任何大滿貫，但他標志性的擊球，深受球迷熱受，特別是其反手擊球，而2023年在一個網球評選中，他的反手擊球被評選為公開時代第五位偉大的單手擊球手，前四名球手是華連加、羅斯禾爾、軒寧及費達拿。