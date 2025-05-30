西甲籃煞科　皇馬闖22連勝「薩」聲震天

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

周六凌晨0:30，2024-2025年度西班牙甲組籃球聯賽常規賽煞科上演多場好戲，當中薩拉戈薩主場迎戰西甲班霸皇家馬德里。皇馬常規賽21連勝，今季目標必在衞冕西甲冠軍，而薩拉戈薩今季表現飄忽不定，加上今仗收官戰目標僅為磨練下季陣容，皇馬將全力乘勝追擊，誓挾22連勝強勢進入季後賽。（東網周六凌晨0:30直播）

薩拉戈薩今季常規賽表現飄忽不定，季初曾於主場撃敗過巴塞隆拿，同時亦曾以大比分分差敗於榜未球隊拉科魯尼亞。33輪常規賽過後，目前成績僅得13勝20負，排西甲籃第11，無緣季後賽但亦無降班危險，今仗實屬例行公事。

薩拉戈薩值得留意是在今季加盟的意大利控衞史蘇(Marco Spissu)，此子今季後離隊可能性極大，這位意大利球星今場必傾盡渾身解數，希望為球迷留下美好回憶。薩拉戈薩另一看點是曾代表巴塞隆拿U18參加 NextGen EuroLeague、來自馬里的特拉奧雷(Youssouf Traoré)，這位18歲大前鋒在西甲籃磨練多一賽季後，大有可能在2026年度NBA選秀大會上與球迷見面。

目前皇馬在西甲籃帶着恐怖的21連勝進入煞科戰，其實力令一眾聯盟中的對手望而生畏，強如巴塞隆拿、烏尼卡查等球隊在常規賽成績亦落後皇馬6個勝場之多。皇馬今季擁有如此佳績，除基本核心球員如甘柏素(Facu Campazzo)、泰華利斯(Edy Tavares)、希桑查(Mario Hezonja)表現穩定外，球隊整體士氣亦非常高昂。其中希桑查(Mario Hezonja)受多支NBA球隊青睞，下季重返NBA的可能性極大。

另外，皇馬青訓產品干沙里斯(Hugo González)在今季NBA選秀大會上排名亦水漲船高，據目前最新排行榜，預計干沙里斯會在第21至30位被選中，而今仗干沙里斯(Hugo González)亦會以正選出戰，為下季征戰NBA作最好準備，亦正正可以預見，皇馬將帶着極佳狀態、以一場漂亮的收官勝仗進入季後賽。文：Wally Wong

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：