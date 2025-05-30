干地戲劇性留拿玻里　AC米蘭聘阿里基執教

意甲煞科後，一眾球會亦教練大執位，AC米蘭周四(30日)宣布將沙治奧干斯卡奧炒魷，據報已經同阿里基達成協議，呢位57歲教練相隔11年再掌「紅黑兵團」帥印。至於意甲冠軍拿玻里，成功遊說教練干地打消劈炮念頭，下季將繼續留隊。

AC米蘭今季成績低迷，葡萄牙教練沙治奧干斯卡奧被炒係意料之內，球會周四正式宣布將佢炒魷，同時間意大利多個媒體證實，阿里基已同意AC米蘭開出嘅2年合約，年薪為500萬歐元，佢同新總監泰爾將合力重振AC米蘭。阿里基喺2010年至14年間曾執教AC米蘭，並為球隊贏得2011年意甲冠軍。

拿玻里方面，近日盛傳干地因轉會問題同主席迪羅倫迪斯不和，將會提出辭職。不過周三干地同球會開會後，宣布下季繼續留隊：「每季完結我都會同球會溝通，睇下理念係咪一致，呢個時間咩都可能發生。我有合約，同拿玻里亦意見一致，冇乜好講，我哋會繼續合作。」

據報迪羅倫迪斯向干地保證，會喺轉會市場全力支持佢增兵，迪羅倫迪斯表示：「我哋會迎接重要一季，衛冕意甲、挑戰歐聯、意超盃同意盃，干地係成功保證，我哋會全力支持佢想做嘅事。」