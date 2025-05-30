亞太區青少年錦標賽暴雨下落幕　港隊劉弦獲「梗頸四」

亞太區高球大賽「APGC青少年錦標賽」在香港哥爾夫球會（球會）舊球場圓滿落幕，來自16個國家或地區的61位頂尖青少年球員連日爭奪殊榮，最終新西蘭球手摩爾（Cooper Moore）及泰國的卡柏頓尼絲高（Kritchanya Kaopattanaskul）在暴雨下力壓群雄，稱王封后。

「APGC青少年錦標賽」是香港繼2017年及2018年後第三度成功爭取承辦這項大賽。賽事於5月26至29日在粉嶺舊球場舉行。今屆設有男子個人賽、女子個人賽、男、女子混合團體賽，並加設男子團體賽及女子團體賽。港隊參賽成員有劉弦、韓紫琳、陳世樺、王茜梓霖、李宗澤、梁曦彤、方楷賢、尹家伊、傅柏喬、張睿儒、田晉及陳穎兒。港隊在各項比賽中，成績最好的劉弦在女子個人賽，她以207桿獲得第4名，與獎牌擦身而過。至於男、女子冠軍摩爾及卡柏頓尼絲高，則均以總桿數204桿擊敗一眾敵手奪標。

首次訪港的男子個人賽冠軍摩爾大讚舊球場的排水能力，面對暴雨亦可繼續作賽，助他爭取關鍵致勝桿數。女子個人賽冠軍卡柏頓尼絲高指舊球場的狹窄球道非常具挑戰性，在粉嶺球場的體驗更令她對香港留下好印象，希望可再來港比賽及旅遊。作為今屆賽事的冠軍球員，他們將獲邀參加於7月中在法國巴黎舉行的「2025 European Young Masters」。

中國香港高爾夫球協會行政總裁賴以尊表示：「好開心中國香港今年能夠再次承辦這項亞太區青少年的高球盛事，高協成功爭取在錦標賽加設男子團體賽及女子團體賽，支持更多亞太年青球手賺取世界排名積分。成功主辦『APGC青少年錦標賽』亦再次證明，香港擁有舉辦大型賽事所需的硬件和軟件，已為11月全運會高球賽事做好準備。」

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示：「粉嶺舊球場一直是香港舉辦夏季頂級青少年賽事的首選場地，今次『APGC青少年錦標賽』順利在豪雨下完成賽事，有賴舊球場絕佳的排水能力，讓各地高球新星完成整個賽事，體會香港世界級球場的質素和魅力。我們會繼續全力支持頂級青年賽事來港，讓香港球手以主場之利爭取佳績。」