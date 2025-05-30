謝倫賓遜唐斯合轟56分　紐約人G5絕境逢生

東岸決賽落後場數1比3、面臨淘汰邊緣的紐約人，周五（30日）回到主場背水一戰繼續迎戰溜馬，憑雙星謝倫賓遜和唐斯發威，分別貢獻32分和24分13籃板「雙雙」，令球隊以全程領先之勢，終場以111：94贏下關鍵的Game 5成功「續命」，將系列賽戰線延長至周日（6月1日）上演的G6。

溜馬憑當家球星哈利伯頓在G4交出32分、15次助攻和12個籃板的「大三元」全能數據，帶隊順利收穫主場勝仗、系列賽領先3比1，距離暌違25年的總決賽舞台僅餘一場勝利。不過，沒有退路的紐約人未有言棄，今場開始即展現爭勝決心，主控謝倫賓遜單節獨轟14分，加上全隊命中率近5成，首節以27：23領先對手。

至於今仗帶傷上陣的唐斯似乎未受傷勢影響，次節內外開轟攻入12分，更狂摘7個籃板，攻守一體表現助紐約人在上半場完擴大領先至56：45。唐斯半場已交出17分10籃板「雙雙」數據，至於溜馬則未有球員得分上雙，整體命中率不足4成，手感較為低迷。

下半場紐約人延續火力，謝倫賓遜外圍「3加1」、加上屢次突破得分再有單節16分演出，反觀溜馬第3節期間維持近5分鐘「得分荒」，隨後由奧比托賓打入「And 1」為球隊「止血」。一度領先22分的紐約人，今次不再重蹈覆轍予對手逆轉機會，最後一節穩扎穩打，祖殊赫特亦在攻防兩端表現搶鏡，最終紐約人以17分之差再扳回一勝，系列賽場數落後2比3。