曼聯球星現身逼爆尖沙咀 　烏加迪：想食菠蘿包

曼聯周五（30日）晚於香港大球場鬥港隊，而同日下午3位球星包括翼鋒阿密特迪亞路、中場曼紐爾烏加迪及明奈於尖沙咀應品牌贊助商邀請出席見面會，首次訪港的3位球星異口同聲想一嘗地道美食，活動結束後更為場外守候的「紅魔」球迷簽名，場面氣氛相當熱鬧。

曼聯翼鋒阿密特迪亞路、中場曼紐爾烏加迪及明奈於尖沙咀現身，與本地球迷及傳媒近距離互動，現場更有過百「紅魔」球迷於場外守候，3位曼聯球星一同分享首次訪港的感受，今季新加盟的烏加迪首度隨大軍訪港，他就對香港地道美食非常感興趣：「香港點心同菠蘿包都好出名，我哋有時間都好想試吓。」烏加迪又分享來季的展望：「曼聯有高水準嘅陣容，我哋仲有時間踢季前賽，專注跟教練安排，為下季做足準備。當然要享受喺曼聯踢波嘅樂趣，因為曼聯係世界上最大嘅球會。」

作為曼聯青年軍出身的19歲中場明奈，就分享於曼聯開展職業生涯的點滴：「曼聯青訓擁有最優秀嘅教練，同資深球員去傳授技巧畀我，所以我喺佢哋身上學到好多，亦都好敬佩佢哋。對於效力曼聯嘅球員嚟講，保持心態非常重要，曼聯歷史上攞過無數冠軍，我一直想幫球隊贏到更加多獎杯，希望將來會更加成熟，可以喺球隊佔一個重要席位。」活動結束後，3位球星接受品牌贈送的霓虹燈牌，更與現場守候球迷簽名及自拍，有求必應相當貼地。