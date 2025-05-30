【沙王盃】伊蒂哈德爭雙冠捧主W

今季沙特職聯冠軍伊蒂哈德，將在沙特國王盃出戰艾卡迪沙，力爭做「雙料冠軍」。伊蒂哈德踏入季尾狀態大勇，近6場全勝，加上近年對賽食住艾卡迪沙，近5次交手伊蒂哈德獲4勝1和，格食格之下捧主勝。（周六凌晨2時開賽）

伊蒂哈德季尾攻力大爆發，近6場全勝之餘合共攻入16球，前鋒線擁有法國球星賓施馬坐鎮，翼鋒貝雲積近3場都有「士哥」，腳風奇順；其實聯賽煞科佢哋已經留晒力，賓施馬同尼高路簡迪下半場中段已換出，但仍以1比0贏達馬克FC，可見呢班波有幾弗，而且今場決賽舉行地點正正就係佢哋主場，天時、地利、人和都齊晒，贏波捧盃可謂順理成章。

艾卡迪沙在聯賽排第4，落後伊蒂哈德15分之多，該隊靠加蓬前鋒奧巴美揚單天保至尊，容易成為針對目標，對球隊爭取入球相當不利；佢哋聯賽煞科日作客淨吞希拉爾兩蛋，4連勝氣勢被打窒，亦係今季聯賽作客第6次輸波，喺沙特職前列各隊當中作客成績最弱一隊；最重要係雙方對賽伊蒂哈德佔絕對優勢，近兩次主場對艾卡迪沙都順利贏波，包括最近一次主場對艾卡迪沙贏3比1，足見艾卡迪沙爆冷機會微，主勝有計。

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