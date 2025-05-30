足總盃　破紀錄兼膺最佳11人　劉智樂力爭過3關

標準流浪射手劉智樂日前在「香港足球明星選舉」頒獎典禮，當選「香港足球明星十一人‧前鋒」，今季各項賽事暫時攻入17球，刷新港超成立以來的華人球員入球紀錄，「樂仔」賽前受訪時揚言會力爭「過3關」，協助流浪在周六（31日）的「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽捧盃，再次踏足亞洲賽舞台。

「樂仔」本季可謂大豐收，各項賽事已錄得17個入球，打破孫銘謙在2022至23球季攻入14球的紀錄，成為港超成立以來，單季取得最多「士哥」的華人球員，季尾更先奪5月「每月最佳球員」，再首度入選「最佳十一人」，「樂仔」不忘向全隊上下致謝：「多謝球會畀我做隊長，其他職球員又好願意畀我帶領佢哋，推動我更加想踢好啲，報答番大家；其實今季試過一、兩個月冇入過波，當時有啲迷失，好在打破入球荒之後開始順番，推高入球數字。」

談到亞洲賽，「樂仔」2023年曾與流浪出戰「亞冠盃」外圍賽，他對這段經歷仍記憶猶新，表示會盡全力奪得「足總盃」冠軍，以及「亞冠盃2」參賽資格，再次衝出香港：「兩年前幫流浪踢過1次亞洲賽，比賽水平同關注程度同平時好唔同，所以我哋一定會努力爭『足總盃』冠軍，希望同其他本地球員感受多次踢大賽嘅滋味。」