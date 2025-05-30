天命最高？歐聯王者宿命啟示

1955年創辦嘅歐洲聯賽冠軍盃，至今已有70年歷史，呢項歐洲球會級最頂尖賽事，原來當中存在不少「宿命」同「魔咒」，今屆決賽由巴黎聖日耳門對國際米蘭爭奪王者寶座，誰能奪冠，冥冥中係咪早有天意？

【拜仁主場必現新王】

今次係拜仁慕尼黑主場第5次承辦歐聯（或前身歐冠）決賽，之前4次都出現一個奇怪定律，無論喺舊嘅奧林匹克球場，抑或於現時嘅安聯球場，都會有新盟主誕生。

1978/79年度球季，首度參加歐冠嘅英格蘭老牌球隊諾定咸森林即殺入決賽，並喺慕尼黑贏瑞典嘅馬模1比0，一擊即中。去到1992/93年度球季，亦係從歐冠改制為歐聯首屆，法國勁旅馬賽憑中堅保利一錘定音，以1比0勇挫如日中天嘅意甲班霸AC米蘭，首度封王。1996/97年度球季，另一意甲勁旅祖雲達斯挾衞冕身份再闖決賽，雖然在施丹、韋利等球星領軍下，全場狂轟猛炸，但算有半個主場之利、德甲強隊多蒙特頂得住之餘，憑列度梅開二度，後備入場嘅列瑾第1腳就笠入世界波，爆冷以3比1殺退上屆盟主，首次登上歐洲之巔。

拜仁於2005年入主新球場安聯球場，並以2011/12年度喺主場舉辦歐聯決賽捧盃為目標，佢哋當屆成功殺入決賽，遇上英超豪門車路士，全場撳住嚟攻，直到83分鐘由湯馬士梅拿先開紀錄，諗住坐定粒六，點知88分鐘車仔靠杜奧巴頭槌扳平，拜仁喺加時更有洛賓操刀極刑宴客，去到互射12碼階段，奧歷同舒韋恩史迪加先後射失，最終車仔總比數贏5比4，一洗4年前莫斯科決賽互射12碼落敗嘅屈辱，令車仔首嘗歐聯冠軍滋味。

查實今屆決賽同1992/93年度球季有啲相似，同樣出現改制，將分組賽改為聯賽階段，除咗一樣喺拜仁主場舉行，巴黎聖日耳門對國際米蘭，與當年馬賽對AC米蘭，同樣係由法甲球隊對意甲球隊。睇番馬賽喺之前嘅1990/91年度決賽不敵貝爾格萊德紅星，直到第2次入決賽先收成正果，而PSG曾喺2019/20年度決賽輸波，咁啱今次係第二度闖決賽，加上拜仁例出新王定律，唔通PSG係真命天子？

【熱刺捧盃意兵中咒】

英超球會熱刺早前喺歐霸盃封王，打破17年無冠魔咒，但呢個結果，竟製造另一個魔咒套喺國際米蘭身上！今屆係熱刺史上第3次贏到歐霸/歐洲足協盃冠軍。無獨有偶，佢哋之前喺1972年同1984年奪冠，當年嘅歐聯/歐冠盃決賽都係意甲球隊屈居亞軍。

1972年，熱刺喺歐洲足協盃（歐霸盃前身）決賽「英倫內戰」，兩回合計3比2贏狼隊奪冠，之後嘅歐冠盃（歐聯前身）決賽又有國際米蘭，可惜「藍黑兵團」吞阿積士兩蛋飲恨。今年熱刺又喺歐霸盃贏出對曼聯嘅「英倫內戰」，緊接出場嘅國際米蘭都咪話唔驚！

熱刺喺12年後再嘗歐洲足協盃滋味，嗰屆佢哋喺決賽互射12碼砌低安德列治，之後嘅歐冠盃決賽亦有意甲球隊參與，由羅馬大戰利物浦，結局係羅馬互射12碼輸波，意甲球隊再一次喺「熱刺年」失利。

【格仔基因左右冠軍】

自2013年起，歐聯冠軍陣中必定有克羅地亞球員，此為「捧盃密碼」，雖然今屆決賽兩隊暫時都唔見有「格仔兵」，但國際米蘭可能計算到呢個玄機，近日落實簽入克羅地亞國腳比達蘇錫，為今場決賽增添「勝算」。

過去12屆歐聯，有6次係由擁有莫迪歷嘅皇馬捧盃，另6次包括2次捧盃嘅拜仁慕尼黑有文迪蘇傑同比列錫效力、巴塞隆拿嘅拿傑迪錫同利物浦洛夫雲，而高華錫就先後效力車路士同曼城兩支歐聯冠軍。

其中前屆曼城本來冇克羅地亞球員，但「藍月亮」賽前官宣簽入高華錫，剛好趕得切應驗「格仔兵密碼」；今屆國米亦有同樣情況，近日官宣從薩格勒布戴拿模簽入比達蘇錫，如果國米真係咁樣捧盃，呢次轉會簡直係「靚簽」。

【球證勁旺意國球隊】

今季歐聯決賽由40歲嘅羅馬尼亞球證高華斯主吹，高華斯係2021/22年球季歐協聯決賽主球證，到舊年就係主吹歐霸盃決賽，今次獲委任做歐聯決賽，絕對係歐洲足協對佢表現嘅肯定。

比較有趣嘅係，高華斯之前兩次執法歐洲賽決賽，都有意大利球隊參加。2022年歐協聯決賽，羅馬對飛燕諾，「雌狼」以1比0擊敗飛燕諾捧盃，而2024年歐霸盃決賽，阿特蘭大亦以3比0大勝利華古遜，奪得球會第一座歐洲賽獎盃，無獨有偶都係意甲球隊贏波。

高華斯曾3次執法國米嘅歐聯比賽，戰績為2勝1和；至於由佢執法PSG嘅5場歐聯，成績為3勝2負，睇起嚟都係國米有啲着數。

【4強贏巴塞勢得天下】

歐聯存在「得巴塞、得天下」法則，由2001/02年球季開始，過去6次歐聯4強淘汰巴塞隆拿嘅球隊，都可以一鼓作氣奪得該屆冠軍，包括2010年，國際米蘭由摩連奴執教下，兩回合合計以3比2擊敗由哥迪奧拿領軍嘅巴塞，最後決賽以2比0贏拜仁慕尼黑，登上王者寶座，相隔15年，國米今屆4強踢走巴塞隆拿，又出現捧盃吉兆。

事實上，巴塞隆拿一向屬於歐聯奪冠熱門，可以淘汰呢支最強「攔路虎」，已印證具備冠軍相。2002年皇馬4強踢走呢支宿敵，決賽贏利華古遜，順勢捧盃。其後2008年曼聯、2010年國際米蘭、2012年車路士、2013年拜仁慕尼黑，以及2019年利物浦，無獨有偶都係4強淘汰巴塞，進身決賽並成為最後贏家。至於國際米蘭能否延長呢條黃金定律，大家拭目以待。