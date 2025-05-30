足總盃　標準流浪鬥東方　力爭完美句號

「冠忠巴士六十週年足總盃」周六（31日）在旺角大球場上演決賽，由標準流浪惡鬥東方。力爭繼2019至20球季後，再次成為「雙冠王」的東方，今季各項賽事已「4殺」流浪，但一場過的決賽充滿變數，隨時出現驚喜，球迷萬勿錯過！（TVB翡翠台周六下午3時直播）

上仗聯賽煞科戰以3球擊敗理文，成功零封「黃黑兵團」兼全取3分的標準流浪，助教林嘉緯表示球隊上下振奮不已，防守的專注度為致勝關鍵：「雖然上場對我哋聯賽形勢上未必有太大影響，但大家都想喺決賽之前贏場波，可以振奮球隊士氣。無論進攻防守大家都係一條心，後半段保持耐性消耗對手體力，跟住部署去踢，最尾贏波全靠球員夠晒集中。」

面對矢志衞冕「足總盃」的東方，林嘉緯對球隊的決賽表現充滿信心，又提醒球員要特別提防對方射手巴科爾：「以往大家覺得對東方掌控形勢多啲，但我相信呢個唔係贏輸的最大關鍵，反而係一啲防守細節，球員去到比賽，係唔係可以保持90分鐘集中力，去貫徹針對性嘅指示同戰術會係重點，當然巴科爾基本上係最危險人物，我們點樣收窄佢嘅行動範圍，呢個都好緊要，我哋決心方面絕對唔使懷疑。」

另一邊廂，東方本季各項賽事4次面對流浪，錄得全勝，但主教練盧比度（Chino）未敢樂觀：「雖然我哋已經贏咗流浪4次，但大家千祈唔好以為今場贏硬，因為流浪喺聯賽煞科日贏理文3球，證明佢哋實力真係唔講得笑，絕對有能力打破宿命。」

Chino亦要求球員回憶上季在「足總盃」決賽，經過加時後才險勝深水埗的經歷，盼他們調整好心態，發揮應有水準：「上季好辛苦先攞到冠軍，今季都唔會例外，始終決賽一場過好多變數，而且今場勝負關係到下季『亞冠盃2』參賽資格，流浪一定會搏到盡，所以呢場預咗唔易踢，希望球員盡力控制情緒，踢場好波。」

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：30.奥力斯

後衞：32.李泳豪 23.林堂真 45.安沙 4.梁煒烽

中場：11.巴拉克 70.比迪高 5.林遼太

前鋒：77.雷仙奴 40.伊巴謙 7.劉智樂

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 6.米祖域 20.卡路士 30.黃梓浩

中場：16.梁振邦 27.馬高斯 32.林衍廷

前鋒：10.費利浦薩 7.巴科爾 23.馬希偉