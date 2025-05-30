徐遠征突遭日職球隊釋出　返港善用休賽期再出發

今年初加盟日本B聯盟（B.League）第3級聯賽球隊岩手大公牛，成聯賽首位香港球員的徐遠征（Oliver），近日於一場比賽當日被球隊釋出，倍感錯愕的Oliver拍下影片向粉絲分享心情，直言事情發生很不現實，為籃球生涯中最難受一刻，不過他亦沉住氣勉勵自己「保持耐心，繼續相信」，又表示接下來的數月時間為重要的休賽期，Oliver將會在籃球路繼續追夢。

岩手大公牛今季成功打入季後賽，獲來季晉級第2級聯賽資格，惟完季後球隊決定「改頭換面」，一連釋出7名舊將，包括香港球員徐遠征，並大舉簽入新教頭和8名本土球員。徐遠征為岩手大公牛出賽23場常規賽，平均上陣時間10.6分鐘，場均交出4.2分、1.6個籃板、0.8次助攻及0.5次偷波，表現可圈可點。

不過該球隊上周日（23日）宣布將徐遠征釋出，Oliver在Vlog影片中表示對此事感到意外：「當天比賽日照常備戰，在健身室訓練完後去場館的途中收到球隊消息，賽前突然被告知自己已經被剔除出賽球員名單」，他補充道：「雖然出場時間沒有想像中多，但始終沒有停止訓練，一直保持著狀態，然而這種情況基本上沒有遇到過，所以感到不是很現實。」他亦解釋拍片傾訴原因，形容是自我安慰和療癒。

Oliver罕有地向粉絲分享球隊成員給予他的暖心時刻，「當天晚上乘火車離開前，獲近十名球員、以及球隊助教、治療師和工作人員送行，這是我沒預料到的，真的很感動」，他亦不忘感謝曾幫助過他的人：「尤其是有個第14年打職業的日本老將，他告訴我『我是他14年打球生涯中認識的心態最強的、最職業的球員』。」

徐遠征總結近5個月日職聯賽旅程：「這段時間學到很多、也經歷了很多，這幾個月可以說是我籃球生涯裡面最難受的一個階段，但最終捱過後令我未來遇到任何困難事都能從容面對，相信未來還有很多好事等待著我，而接下來的幾個月對我來說會是一個重要的休賽期。所以，保持耐心，繼續相信！」