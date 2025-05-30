香港隊　領先下遭曼聯3比1反勝　

英超球隊曼聯相隔12年再訪港，周五（30日）作客香港大球場面對港隊，吸引33,098名球迷入場。港隊一度憑祖連奴先開記錄，但易邊後被對方小將奧比馬田梅開二度，加上艾登希雲尾段攻入頭槌，最終以1比3落敗；而紅魔則以1勝1負結束今次亞洲之旅，同日深夜將飛返英國。

曼聯今場起用莊尼伊雲斯鎮守後防，卡斯米路、般奴費南迪斯坐鎮中場，入球重任落在阿歷真度加拿祖、海倫身上。港隊則由謝家榮把守最後一關，徐宏傑、鐘樂安、費蘭度和茹子楠組成四人防線，顏卓彬、黃皓雋坐鎮中場，入球重任，祖連奴、艾華頓和米高組成三叉戟。

「亞洲行」首站在馬來西亞1球不敵東盟全明星隊，今場對港隊開賽初段即主動搶攻，5分鐘般奴費南迪斯罰球傳中，卡斯米路頭槌頂入，但後者越位在先，判入球無效。12分鐘般奴費南迪斯罰球直射，被謝家榮橫身撲出。

港隊之後專心打反擊，19分鐘收到成效，黃皓雋交前，祖連奴射近柱破網，領先1比0。曼聯27分鐘收起主力卡斯米路，一度出現黃金機會，般奴費南迪斯單刀用後腳埋門，被今場表現神勇的「家榮」擋出，卡馬臣補射又遭茹子楠護空門，半場暫時落後1球。

易邊後兩隊各自大幅度輪換，曼聯在50分鐘成功追平，曼紐爾烏加迪篤前，後備入替的奧比馬田12碼點轉身抽入。港隊68分鐘差點再次領先，艾華右路傳中，尼高拉斯起腳被擋，劉家喬混戰下快射被比恩迪亞接實。

港隊之後迎來壞消息，中堅艾里奧傷出，換入補選入隊的曾樂圖，82分鐘再度失守，奧比馬田接應美臣蒙特傳中輕鬆頂入。補時階段艾登希雲頭槌錦上添花，最終曼聯以3比1反勝港隊。