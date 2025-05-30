香港隊　力保半場不失　謝家榮：美臣蒙特嗰球最難撲

英超球隊曼聯周五（30日）作客香港大球場面對港隊，港隊一度憑祖連奴的入球半場領先對手，可惜最終以1比3反負，上半場力保不失的門將謝家榮，對於與英超球員交手感到享受，又指主力般奴費南迪斯及美臣蒙特的實力強勁，直言撲救相當有難度。

今場擔正的門將謝家榮表現神勇，為港隊力保半場不失，「家榮」賽後訪問時直言滿意自己今場表現：「對我嚟講其實對每一隊球隊都想零失球，尤其是對住曼聯，自己都好期待呢場波，因為對面就算未必係Full team出盡力踢，人哋實力都係高一大截，知道今場肯定會好忙，今日有咁嘅表現自己都好滿意。」要數今場最難忘的撲救，「家榮」就指般奴費南迪斯及美臣蒙特的攻門最具挑戰：「美臣蒙特射嗰球死角真係最難撲，仲有平時睇電視就睇得多，原來般奴費南迪斯射罰球個角度真係好墜，好彩啱啱好反得切身，接唔住但都撲到出嚟。自己都希望出場可以保住不失，爭少少都有啲遺憾，不過都好開心。」

今晚賽事吸引33,098名球迷入場，「家榮」就大讚現場氣氛一流：「3萬幾人睇你踢波未必好多香港球員經歷過，喺港超就更加冇可能，去到國際賽都要睇下對邊隊先有咁多人入場，之前對美斯嗰隊好似都係3萬幾4萬人，呢啲氛圍自己當然好Enjoy，越多球迷越好，因為機會真係比較少。我提啲隊友基本上都聽唔到，大家都聽唔到大家講嘢，但係球迷嘅打氣聲係好勁，包圍晒成個球場嗰個Feel係好正。」