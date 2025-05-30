陳銘泰亞洲田徑賽跳遠躍出7米50　接力隊晉級決賽

亞洲田徑錦標賽續於南韓龜尾市舉行連場激鬥，港田徑隊跳遠代表陳銘泰於周五（30日）的決賽中，以7米50完成總排名第10。另外，男子4x100米初賽港隊則造出39秒24，取得第4名而晉級決賽。

由陳一樂、李康傑、郭俊廷、馬景揚組成的接力隊，於4x100米接力第二組出發，同組有中國、新加坡、印度、馬來西亞。最終港隊僅次於國家隊的38秒95，造出39秒24成績奪小組次名，並以總排名第4闖關。

其他賽果方面，男子200米的吳君浩造出 21秒57 獲初賽小組第4名，而半準決賽則跑出21秒70奪小組第7名。葉景維晉級同一賽項的半準決賽，以21秒10晉級決賽。女子跨欄的馬穎雯於400米欄造出 1分01秒78，獲小組第8名。女子跳高決賽代表鍾慧欣以1米80奪第9名，隊友張靜嵐以1米75得第10名。至於男子800米初賽，金智武以1分50秒12取得小組第9名，打破香港紀錄。

較早前，闖入女子跳遠決賽的港將俞雅欣，以 6米19 完成賽事，爭得第5名。而跨欄好手呂麗瑤則於女子100米欄決賽以13秒73獲第8名。