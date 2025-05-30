艾殊利高爾：大巴黎藉恐怖攻擊力圓歐聯夢

2025年歐聯決賽將在慕尼黑上演，這不僅是巴黎聖日耳門跟國際米蘭在歐聯首次交鋒，更是自馬賽於1993年奪冠後，時隔32年再次上演法意對決。巧合的是，馬賽當年同樣在慕尼黑奪冠。命運女神會眷顧巴黎聖日耳門嗎？

安歷基率領的巴黎聖日耳門正尋求創造三冠王歷史，若成功奪冠，他將成為極少數能帶領兩支不同球隊贏得歐聯兼且完成三冠偉業的教頭（首次是2015年執教巴塞隆拿）。上周六以3比0擊敗蘭斯後，他們已贏得今季第2個獎盃，目前只差這個夢寐以求的歐聯獎盃。回想他們於首階段聯賽瀕臨出局邊緣，如今卻連斬3支英超勁旅晉級決賽，堪稱奇蹟。

現時他們狀態大勇，近4場全勝且每場至少攻入2球，並於近11場歐聯贏9場。雖然他們近5場僅得1場零失球，但卻擁有以攻代守的本錢。奧士文尼迪比利今季共入33球，倘若他們奪冠，他極可能問鼎今年金球獎的殊榮。

反觀第7次闖入歐聯決賽的國際米蘭，近期卻遭遇低潮。上周五意甲冠軍被拿玻里正式奪走，加上於意盃4強又遭AC米蘭淘汰，故歐聯成為他們今季唯一的救贖機會。兩年前他們在決賽不敵曼城，當時藍月亮同樣尋求隊史首個三冠王，歷史會重演嗎？

幸好，這支意甲豪門總能在逆境爆發，4強於聖西路球場對巴塞隆拿時，直到最後5分鐘才驚險逆轉。另外，他們今屆14場歐聯僅輸過1次給利華古遜，近8場更保持不敗，當中包括擊敗拜仁慕尼黑及巴塞隆拿等勁旅。

還要留意，他們同樣擁有來自法國的神鋒馬古斯杜林，他歷來6次對大巴黎貢獻3個入球及助攻。然而，巴黎聖日耳門早在數周前鎖定法甲冠軍，主力球員得到充分休息；國米卻為意甲戰示最後，體能劣勢或成關鍵。雖然國米防線固若金湯，但巴黎聖日耳門從鋒線到邊後衛，甚至後備席的恐怖攻擊力，這將成為勝負分野，並助他們圓夢，苦等多年後首次登上歐洲之顛。