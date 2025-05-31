【官宣】利物浦簽入費林邦　紅軍「橙化」

利物浦今夏第一簽誕生，正式宣布簽入利華古遜右翼衞謝利美費林邦，雙方簽約5年，據悉轉會費為2,950萬鎊(約3.1億港元)。費林邦加盟後，將同荷蘭國家隊友華基爾雲迪積克、賴恩格雲貝治、加普重聚，加上領隊施洛都係荷蘭人，紅軍進一步行「橙化」路線。

由於阿歷山大阿諾特轉投皇馬，利物浦早前已決定收購謝利美費林邦，填補其右閘位置，呢位24歲「帶刀侍衞」對於英國並唔陌生，佢曾於2010至2019年喺曼城青年軍受訓，其後轉投蘇超球隊些路迪，4年前加盟利華古遜，最威水係協助呢支德甲球隊成為2023/24年球季聯賽及德國盃「雙料冠軍」。

謝利美費林邦以助攻力強見稱，近3季射入28球及30次助攻，踢法比阿歷山大阿諾特更加具侵略性。

謝利美費林邦同紅軍簽約後話：「作為球員，一定希望效力頂級球隊，我少年時代，利物浦曾經邀請我加盟，但由於交通問題，我只能作出其他選擇，幸好現時夢想成真，利物浦球迷非常熱情，呢度氣氛極佳，球隊實力更加唔使多講，已贏得英超冠軍，今屆歐聯為利華古遜上陣對利物浦，實在非常難踢，紅軍高一個級數。」

利物浦將於7月8日開操，備戰新球季，7月21日飛抵香港進行季前操練，首場熱身賽將於7月26日鬥意甲勁旅AC米蘭，意味香港球迷屆時有機會睇到謝利美費林邦嘅紅軍「處子戰」。