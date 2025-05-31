利華古遜慘遭拆骨　新帥坦哈格斟兩位曼聯愛將幫手

德甲亞軍利華古遜慘遭拆骨，教練沙比阿朗素轉跳槽去皇馬，兩位防線主將謝利美費林邦、莊拿芬泰希分別轉投利物浦、拜仁慕尼黑，加上中場靈魂人物科利安華迪斯亦可能加盟紅軍，主力班底幾乎瓦解，令新帥坦哈格非常頭痕，急需增兵補充人腳，盛傳佢希望簽入前度執教球隊曼聯兩位愛將阿歷真度加拿祖、安東尼馬菲奧斯。

坦哈格3年前成為曼聯主帥，隨即促成紅魔鬼以9,500萬歐元收購阿積士舊部安東尼馬菲奧斯，雖然呢位巴西國腳成「魔」後表現欠佳，但坦哈格仍然對佢念念不忘，希望再次合作。最重要係曼聯計劃出售安東尼，估計4,000萬歐元有交易，如果利華古遜願意滿足紅魔鬼要求，要簽入呢位翼鋒並唔困難。

另外，曼聯亦想賣走阿歷真度加拿祖，坦哈格當年一手提拔呢位20歲阿根廷國腳，成為麾下愛將，想趁機帶佢去德甲，紅魔鬼將加拿祖標價為5,500萬歐元。換言之，如果坦哈格想買齊阿歷真度加拿祖、安東尼馬菲奧斯，需要近1億歐元，所以必須等出售科利安華迪斯成事，先至可以增兵，估計華迪斯身價達1.5億歐元，夠坦哈格簽番兩位「親兵」有餘。