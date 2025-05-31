鄭欽文時隔3年再闖法網16強　爭破最佳成績

中國「一姐」鄭欽文周五（30日）在法網憑着出色表現，迎來生涯第二次躋身這項紅土大滿貫的女單16強席位，追平在此的最佳成績，這位應屆巴黎奧運金牌得主力爭走得更遠。

被列為賽事8號種子的鄭欽文，以直落兩盤6比3、6比4淘汰了從外圍賽晉級的18歲加拿大新星博高，時隔三年再次躋身法網16強。這位22歲中國「金花」賽後在場上接受訪問時笑言:「我上次打入第4輪的時候還很年輕(19歲)，好像是很久之前的事。」

她還記着三年前（2022年）的一役，當時她闖入16強之後就遇上了最終的冠軍「泥地天后」施華德:「坦白說，看見她（博高）就好似看到昨日的自己，我還記得當時在羅蘭加洛斯場館的感覺，我輸了那場比賽，因遇上女孩子的問題（經痛），所以未能發揮最好。」這位去年澳網亞軍得主續稱:「很開心我可以再次躋身16強，很期待今屆的餘下比賽。」鄭欽文下仗將遇上19號種子俄羅斯的森索諾娃。

至於爭取衞冕的施華德續顯「泥地天后」的霸氣，她炎熱的周五以直落兩盤6比2、7比5擊敗姬斯汀(Jaqueline Cristian)，豪取賽事24連勝，並將個人於法網的紀錄改寫為38勝2負，下仗將與哈薩克的拿芭堅娜爭逐8強席位。