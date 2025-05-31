澳職終極一戰　墨爾本勝利受讓筍

澳職季後賽決賽上演「墨爾本打吡」，墨爾本城火併墨爾本勝利。「墨城」無論常規賽同季後賽表現都較好，理論上今場秤先啲，不過睇埋對賽就出現「格食格」情況，雙方近7次交手，「墨勝」法定時間錄得2勝5和不敗佳績，讓球客勝（+1）開出機會頗高。（無綫myTV SUPER周六下午5時40分直播）

墨爾本城喺常規賽排第2，季後賽直入4強以逸待勞，4強兩回合對西部聯拎到1勝1和，以總比數4比1躋身決賽，過程輕鬆。「墨城」勝在夠穩定，而且季尾狀態對辦，近8場錄得5勝3和不敗，踢法亦以控傳為主，不過佢哋對親同市死敵都冇乜甜頭，今季常規賽對住墨爾本勝利未贏過波。

相比之下，墨爾本勝利今季各方面都唔及「墨城」，佢哋常規賽僅排第5，而且晉級過程相對驚險，先喺淘汰圈作客險勝西悉尼流浪者2比1，4強首回合落後0比1陷入劣勢，次回合作客被睇淡下，憑麥赫治及科拿路利入波，以2比0反勝常規賽盟主奧克蘭FC，爆冷殺入決賽，可見「墨勝」打不死精神。今日決賽面對老對手，有近7次交手法定時間不敗成績加持，唔係咁易輸波，甚至捧埋盃都唔奇，受讓捧得過。

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