足總盃　東方反勝標準流浪　衞冕兼做雙冠王

今個球季的最後一場賽事 —— 「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽，周六（31日）在旺角大球場爆發，由標準流浪對東方。東方半場落後1球，但尾段射手巴科爾在4分鐘內，個人連入3球，最終以3比1反勝而回，成功衞冕。值得一提，早前已捧走「高級組銀牌」的東方，更成為「雙冠王」。

流浪今場由奧力斯把關，林遼太、林堂真扼守中路，巴拉克負責派牌，劉智樂、雷仙奴和伊巴謙組成三叉戟，比迪高先列後備。東方由梁振邦鎮守後防，林衍廷在中場掃蕩，入球重任落在巴杜姆和聯賽神射手巴科爾身上。

賽前稍被看低的標準流浪，初段形勢較佳，9分鐘更率先打開紀錄，雷仙奴斬入禁區，東方守衞頭槌解圍不遠，伊巴謙連隨送入中路，劉智樂門前快腳射入。3分鐘後流浪再有一次反擊，安沙交橫，雷仙奴窄角度可惜射高。東方之後嘗試反撲，巴科爾回後，但巴杜姆推大位起腳不中目標，半場暫時落後1球。

易邊後東方未見太大起色，很快換入馬希偉加強攻力，但59分鐘差點再失守，幸好對方林堂真罰球僅僅高出。流浪之後有姚浩明傷出，80分鐘被東方追平，洛迪古斯交出直線，巴科爾單刀快過出迎的門將奧力斯一步射入。1分鐘後，東方再下一城，巴科爾禁區頂笠死奧力斯。

東方反超後氣勢如虹，84分鐘巴科爾把握對方後防溝通失誤，禁區頂左腳射近柱得手。尾段流浪再有安沙兩黃一紅被逐，最終東方以3比1反勝流浪捧盃，取得來屆「亞冠盃2」參賽資格。