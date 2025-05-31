足總盃　證實離隊　巴科爾：今場係我Last game

「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽周六（31日）在旺角大球場爆發，東方落後1球之下，下半場射手巴科爾（Noah）於4分鐘內大演帽子戲法，最終以3比1反勝，這位出爐「香港足球先生」對於成功衞冕足總盃感到高興，亦證實即將離隊，下季繼續留港落班。

作為今季香港足球先生兼「神射手」得主，巴科爾今場於80分鐘為東方追平後，4分鐘內再連入2球，包辦所有入球之下，助東方以3比1擊敗流浪，兼取得下季「亞冠盃2」資格，累計今季個人已於各項賽事攻入34球的Noah，對於成功衞冕感到高興：「今場踢得好艱難，流浪打反擊做得好好，上半場同下半場初段，佢哋有好多機會可以終結場波，但我哋奮戰到最後一刻，短短幾分鐘內就入3球，好開心我哋可以衞冕成功，我認為球隊配得上呢個獎盃。」

效力東方兩季的巴科爾，賽後親自證實下季離隊，今場為其代表東方的最後一役：「今場係我Last game，好多謝東方成隊上下同Chino（盧比度）對我嘅信任，呢兩年我諗我已經竭盡全力，我覺得呢兩年過得好好，我好享受同呢班球員教練踢波，祝佢哋一切順利。」Noah透露會繼續留港，而新東家就賣關子：「我依家仲未可以透露任何嘢，但我會留喺香港再踢一季，我諗大家好快就會知道我會去邊度。」