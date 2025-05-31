足總盃　繼續重用年輕球員　「游生」：為長遠打算

東方體育會副主席游永強周六（31日）在「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽後，接受傳媒訪問，他透露外援班底老化下，來季組軍方式不會有太大變化，會繼續給予年輕球員機會，為未來打算。

東方是日在「足總盃」決賽反勝標準流浪，繼2019至20球季後，再次成為「雙冠王」兼取得來季「亞冠盃2」參賽資格，「游生」賽後表示本季成績有所交代，但透露來季組軍方式，不會有太大變化，會繼續培養年輕球員：「下季組軍方式都係同近年差唔多，但會畀多啲年輕球員上陣，始終外援班底開始老化，係時候為未來作打算，球隊已物色緊新外援，主要人選都係未踢過港超，因為我哋對自己眼光有信心，例如巴科爾、賀爾、丹尼爾同高素巴耶夫等人，都畀到球會新元素。」

此外，巴科爾賽後承認已完成在東方的最後一戰，但「游生」有信心球會可以克服主力離隊的影響：「東方嘅精神係注重團隊，我唔想外界覺得球隊過份依賴某位主力，同埋就算前鋒射術了得，背後做助攻嘅球員一樣緊要，而且球會不斷有好嘅變化，對球會、球員都係好事。」