歐聯決賽！PSG急先鋒半場主勝得米

歐聯巔峰之戰喺慕尼黑爆發！法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）力爭首奪冠軍，將會同3屆盟主國際米蘭大火併。兩大勁旅晉級過程同樣展現冠軍風範，不過論近況同士氣，PSG無疑更勝一籌，有望食住個勢先聲奪人，半場主勝要捧場。（Now 643周日凌晨3時直播）

兩大雄師今屆歐聯聯賽階段演出差異極大，國米以6勝1和1負只失1球嘅佳績排第4，反觀PSG則僅排第15位要踢附加賽。不過PSG踏入淘汰賽後判若兩隊，先以兩回合計10比0淘汰比斯特，再連挫利物浦、阿士東維拉及阿仙奴3支英超代表，充滿說服力。佢哋喺法甲早早鎖定冠軍，上周大勝捧走法盃，挾本土雙冠王聲勢，衝擊「3冠」偉業。

PSG教練安歷基10年前曾帶領巴塞隆拿成為「3冠王」，冠軍經驗值得信賴，而且自從冬天簽入快翼基華拉斯基利亞後，進攻火力「幾何級數」上升，聯同奧士文尼迪比利及迪斯亞杜伊等組成最強鋒線，單計近5場歐聯，PSG有4次領先半場，搶攻踢法難以抵擋。

國米今屆歐聯聯賽階段踢出滴水不漏防守，不過去到季尾暴露唔少弱點，近3場歐聯失8球，加上早前喺意甲鬥到最後一輪衞冕失敗，教練施蒙尼恩沙基亦傳出離隊消息，對更衣室士氣有一定打擊。國米對上兩圈靠凌厲反擊淘汰拜仁同巴塞，不過PSG中場控制力強，一眾球員以逸待勞下，爭取首度封王飢渴感十足，預計國米早段受壓未必頂得住，半場主勝抵玩。

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