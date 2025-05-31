挑戰盃劍賽　15歲新星吳海諦女重奪金

挑戰盃劍擊錦標賽暨全運會測試賽周六（31日）起一連兩日於啟德體育園體藝館舉行，首日上演男女子重劍賽，最終吳浩天和15歲新星吳海諦分別封王稱后。吳海諦首度於本地賽奪金，她喜言：「每個成就我都會記一輩子，因為這等於我付出了多少努力。」

男子重劍一哥何瑋桁及女子一姐佘繕妡未有參賽，但仍吸引超過500名本地劍手參加，力爭本地排名積分。體藝館設9條劍道，並開放3面看台作觀眾席，另外「習藝坊」用作副場進行部分小組賽。

賽事為營造國際大賽氣氛，在現場設有D.J.播放音樂，選手休息時間亦有即興鋼琴演奏及功夫表演等節目，另外亦有司儀帶動觀眾互動，大玩「Fan Cam」，觀眾可透過遊戲贏獎品。比賽方面，淘汰賽設選手進場儀式，。4強起會在中央劍道上演，配合燈光效果，頗有氣氛。另外，4面大螢幕除顯示賽果亦會用作播放比賽慢鏡重播。

男子4強上演兩場「師徒對決」，吳浩天以15比3力挫其學生李悅生，另一邊廂徐家煥以15比11擊敗「師傅」方凱申。是日狀態大勇的吳浩天最終在決賽以15比10擊敗徐家煥，強勢封王。

女子組方面，應屆世界青少年錦標賽銅牌得主15歲小將吳海諦表現神勇闖進決賽，大戰本地排名第4的朱嘉望，最終以15比13險勝，首度奪冠。原來吳海諦亦為吳浩天劍會學生，對於師徒兩人勇奪金牌，吳浩天表示：「好開心，我已經很多年沒有贏過，而她是第一次贏，我還有另一個學生（李悅生）拿銅牌，所以今次感覺挺特別。」

法國籍教練Grumier Gauthier 2月起擔任重劍港隊主教練，吳浩天表示：「新教練帶來一些衝擊，而我還未達到他的要求，所以近期正經歷低潮期，令我有點懷疑自己，直到最近才慢慢適應他想要的打法。」去年吳浩天在亞錦賽與何瑋桁包辦男子重劍個人賽銀、金牌，他認為往績不會為自己帶來負擔：「對於我們來說，亞錦賽其實不容易贏獎牌，所以我沒有壓力，全力以赴就可以。」

吳浩天亦大讚是次比賽規模屬世界級，場館設備和配套都理想，不過仍有改善空間：「場館冷氣真的太凍，穿幾件外套都覺得凍，另外熱身區亦比較多人，如能開放更大空間會更好。」

世界盃法國站打入16強創港隊最佳成績的方凱申是日奪得銅牌，他認為新教練令他重燃鬥志：「經新教練指導後，自己找回一團火，我發現原來我還有進步空間，對於前面的路不再感到迷惘。他是一位很強的劍手，我都好想從他身上學習更多，以往我是非常謹慎的劍手，但他說進取不代表危險，給予我很大信心。」

15歲小將吳海諦（Haidi）首次在本地賽成年組賽事奪得冠軍，賽後她興奮地表示：「簡直難以置信，上次決賽對佘佘（佘繕妡）決一劍輸了，我知道她比我強，但我都盡力挑戰她。今天來到決賽對Moonie（朱嘉望），好開心回到本地賽可以將之前世界賽學到的展現出來，玩得很開心。」

2號種子連翊希16強意外不敵方心，賽後不禁失望落淚，她直言擔心本地排名因此下跌：「自Tavi離隊後，女重隊由男重新教練Grumier Gauthier 帶領，我亦改變打法變得更進取，不過這需要時間適應，今天我就是作了一些新嘗試，可惜失敗了。本地賽第4次16強止步，可能自己要戰勝『心魔』。」