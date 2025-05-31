香港隊　何玫薇奠勝　女足三角賽贏馬來西亞　

港隊女足周六（31日）續在羌黎密塘球場出戰第二場不丹三角賽，憑馮雪雯、何玫薇各入一球，最終2比1擊敗馬來西亞，以1勝1和結束今次不丹三角賽，大軍將於周一（2日）早上返回香港。

港隊首仗0比0打和不丹，3日兩戰加上面對高原氣候，今場一共作出4個調動，鍾貝琪、陳穎晴、傳昭文和朱寶恩齊齊擔正，而韋婉婷、馮雪雯和高栢齡3名外流兵亦繼續在陣。港隊開局採取主動，16分鐘鍾貝琪後場放長傳，朱寶恩單刀未能射中目標。直至25分鐘成功打開紀錄，高栢齡開出罰球，對方守衞解圍不遠，馮雪雯無人看管下頂入。

港隊領先後繼續搶攻，34分鐘胡彩瑤左路落底傳中，尾柱的陳穎晴可惜近門射高。不過39分鐘馬來西亞一次角球攻勢，隊長Steffi Sarge力壓朱寶恩頂入，半場兩隊踢成1比1。易邊後港隊換入李巧怡、何玫薇，78分鐘終收到成效，陳詠詩大腳斬前，何玫薇快過出迎門將一步射入，最終港隊以2比1險勝而回。

只能險勝馬來西亞，主教練列卡度賽後受訪時直言有點欠運：「上半場我哋明顯控制戰局，到下半場換完人之後，我哋再進取咗，令對方防守更加吃力。不過把握力方面的確需要改善，整體而言球隊上下已經竭盡全力，最後一場贏到波絕對收貨。」