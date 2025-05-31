香港隊　友賽尼泊爾決選出爐　劉智樂繼續冇份

足總周六（31日）晚上公布港隊在6月友賽尼泊爾的決選名單，其中標準流浪門將奧力斯及東方射手洛迪古斯，首度躋身「大港腳」決選，但流浪射手劉智樂則名落孫山。

今次名單最大焦點，必屬日前在香港足球明星選舉頒獎典禮，獲選為「香港足球明星十一人.前鋒」的劉智樂，以及有傷在身的艾華頓則未有獲召，流浪門將奧力斯及東方前鋒洛迪古斯則被被列入6月友賽尼泊爾決選名單，而陳晉一、葉鴻輝、勞烈斯及吳宇曦亦獲得重召，但。

港隊6月5日會坐鎮香港大球場，友賽尼泊爾，並於6月2日至4日期間，在將軍澳足球訓練中心舉行操練。

港隊決選名單如下：

門將：奧力斯 (標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)

後衞：周緣德 (河南酒祖杜康)、鐘樂安 (傑志)、杜 度 (理文)、茹子楠 (梅 州客家)、陳晉一 (上海申花)、孫銘謙 (天津津門虎)、徐宏傑 (雲南玉昆) 、勞烈斯

中場：費蘭度、顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、艾華 (冠忠南區)、李小恆 (山東泰山)、尼高拉斯 (大埔)

前鋒：吳宇曦 (重慶銅梁龍)、洛迪古斯 (東方)、祖連奴 (傑志)、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、劉家喬 (理文)、黃皓雋 (青島海牛)、米 高 (VfR Mannheim)