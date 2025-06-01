巴黎聖日耳門5比0炒國米　歷史性歐聯封王

巴黎聖日耳門(PSG)歷史性歐聯封王！周日(1日)凌晨慕尼黑上演嘅歐聯王者戰，PSG喺19歲小將迪斯亞杜伊2射1傳帶動下，以5比0大勝意甲勁旅國際米蘭，終於一嘗歐聯冠軍滋味，兼打破歐聯決賽史上最大差距勝利紀錄。PSG成為史上第24支歐洲霸主，同時係今季歐聯、法甲、法足盃「3冠王」！

PSG甫開波即控制大局，圍住國米嚟搓，12分鐘靠一次美妙組織先拔頭籌，域天拿交直線畀迪斯亞杜伊，後者橫傳畀龍門口無人看管嘅夏基美，呢位倒戈嘅前國米球員輕鬆射入。國米失守後試圖壓前，20分鐘又被PSG快速反擊打爆，迪斯亞杜伊右路勁射省中敵衞入網。

劣勢嘅國米反撲乏力，只靠最擅長嘅死球攻勢製造埋門，法蘭斯高阿沙比同馬古斯杜林先後接應角球頭槌攻門，但未能命中目標。完半場前PSG幾乎再入波，奧士文尼迪比利右路入楔，接應傳中近門狂抽射唔中龍。

下半場國米焗攻，但攻勢只係隔靴搔癢，反而啱晒PSG高速鋒線嘅胃口。63分鐘域天拿策動快速反擊，迪斯亞杜伊全速殺上接應後冷靜射入。國米兵敗如山倒，PSG喺73分鐘再由基華拉斯基利亞單刀射成4比0，辛尼馬約魯喺87分鐘錦上添花。5比0嘅比數，亦令PSG打破歐聯決賽史上最大差距勝利紀錄，捧盃實至名歸。

【歐聯史上最大差距勝利】

巴黎聖日耳門 5比0 國際米蘭 (2025)

皇家馬德里 7比3 法蘭克福 (1960)

拜仁慕尼黑 4比0 馬德里體育會 (1974)

AC米蘭 4比0 布加勒斯特星隊 (1989)

AC米蘭 4比0 巴塞隆拿 (1994)