安歷基締造「無星傳奇」　歐聯冠軍獻已故愛女

巴黎聖日耳門(PSG)周日(1日)凌晨歐聯決賽完美封王，完場後一眾球員將教練安歷基拋起慶祝，以示對呢位西班牙教練嘅尊敬。安歷基繼2015年帶領巴塞隆拿成為「3冠王」後，再一次創造3冠神話，佢喺PSG大刀闊斧嘅改革，先後送走美斯、尼馬同基利安麥巴比等巨星，用最平實嘅班底實現歐聯稱霸夢！

安歷基2年前接掌PSG帥印，成為球隊改革嘅大旗手，當時PSG雖然坐擁最豪華陣容，但成績令人失望，結果安歷基上任即送走美斯同尼馬──兩位2015年同佢喺巴塞合作贏「3冠王」嘅傳奇；上年再失去埋天王射手麥巴比，估唔到「無星」嘅PSG先係最強。

安歷基提拔迪斯亞杜伊、巴特利巴高拿等新星，中場重用域天拿同祖奧尼維斯嘅高效「葡國孖寶」，加上幫助今季入33球嘅奧士文尼迪比利重生，以及冬季轉會窗引入基華拉斯基利亞，成功打造呢隊完美冠軍，而且今場決賽正選只有1人超過30歲，前途無限。

安歷基成為哥迪奧拿(巴塞、曼城)後，第2個帶領兩隊球隊成為「3冠王」嘅教練，同時創造執教生涯11場一場過決賽全勝紀錄。安歷基賽後表示：「由季初開始，我哋目標就係創造歷史，依家係慶祝嘅時候！我感受到球員同球迷嘅連繫，我哋值得擁有呢一切！」

55歲嘅安歷基，喺2019年底曾經暫別球壇，因為9歲愛女Xana患骨癌離世，成為佢畢生之痛。今場決賽，PSG球迷喺看台展示巨型海報，畫面係安歷基同Xana一齊插上PSG旗幟，模仿10年前安歷基為巴塞完成3冠偉途，同Xana插上巴塞旗幟一幕。安歷基完場後亦着上紀念愛女嘅黑色T恤，非常感人。

安歷基表示：「我唔需要贏歐聯冠軍先記得Xana，佢一直都陪伴住我哋。無論發生咩事、無論我朝早起身心情好唔好，Xana都喺我身邊、喺所有家人嘅身邊。依家唔係情緒化嘅時候，今日要享受呢一切，Xana永遠都同我哋一齊。」