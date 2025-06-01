慕尼黑再育歐聯新王者　麥巴比「命運弄人」

宿命難違！命運弄人？巴黎聖日耳門(PSG)成為歐聯史上第24支冠軍球隊，決賽前瘋傳嘅「慕尼黑定律」再次應驗。過去慕尼黑4次主辦歐聯/歐冠盃決賽，全部孕育出新王者，PSG今次延續呢個定律，可憐「搭錯車」嘅基利安麥巴比仍然同歐聯無緣，佢賽後亦大方向PSG送上祝賀。

今次係慕尼黑第5次承辦歐聯/歐冠決賽，之前4次都有新盟主誕生。78/79球季，首度參加歐冠嘅諾定咸森林，一擊即中喺決賽贏馬模捧盃；92/93球季，法國勁旅馬賽1比0勇挫AC米蘭，首度封王；96/97球季，德甲強隊多蒙特3比1殺退祖雲達斯，首次登上歐洲之巔。11/12球季，英超豪門車路士互射12碼贏「主場」嘅拜仁，首嘗歐聯冠軍滋味。今屆PSG再次應驗「新王定律」。

PSG終嘗歐聯冠軍滋味，最「冇癮」可能係麥巴比，佢效力PSG長達7年都無緣奪冠。2022年麥巴比戲劇性拒絕轉會皇家馬德里，結果皇馬上年重奪歐聯冠軍，當麥巴比終於過檔皇馬，今屆又喺8強被阿仙奴踢出局，最終目送PSG封王。雖然麥巴比受到唔少PSG球迷怨恨，但佢亦向舊主送上祝賀：「大日子終於來臨，用自己嘅風格獲勝，恭喜PSG！」