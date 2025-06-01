法網第99勝！38歲祖高域携「世一」爭寫歷史

3屆盟主祖高域周六(31日)在法網男單盡顯爭逐生涯第25個大滿貫的決心，全場33個致勝得分，昂然躋身16強，携世界「一哥」仙拿齊齊晉級，二人試圖在羅蘭卡洛斯球場寫下歷史再走近一步。

這位38歲的塞爾維亞球王，與奧地利的外圍賽出線者米蘇歷（Filip Misolic）打得精彩，最終以6比3、6比4、6比2獲勝，而比賽期間不時獲得巴黎球迷們，因為巴黎聖日耳門以5比0擊敗國際米蘭奪歐聯冠軍而頻頻發出的歡呼聲。

「今天之後，我覺得自己沒有什麼可以再提升，但面對每個球員都不樣，早上我跟團隊說感覺很好，狀態及體能也準備不俗，我們必須一開始就全力以赴，因為開局對信心是非常關鍵。」祖高域今仗僅14個無壓力犯錯，但有33個致勝分。

「我在三盤的關鍵時刻都表現非常穩定，米蘇歷沒有失去什麼，他是我的好朋友，我們曾一起訓練，我真心為他感到高興，很高興他打得這麼好。」這是祖高域在紅土大滿貫的第99場勝利，他上一次奪冠是2023年:「每次踏上這片賽場，我都在為創造歷史而戰。這項運動賦予我生命中的一切，這真是不可思議，我想用我在比賽中感受到的愛來回報它。」已擁有24個大滿貫冠軍的祖高域，下仗將面對英國的諾利，爭逐男單8強位置。

至於頭號種子的意大利球王仙拿，在祖高域一戰前已輕鬆取勝，全場僅失3局，僅花1小時35分鐘，速戰速決以直落三盤6比0、6比1及6比2淘汰了世界排名34位的捷克球手歷赫加；他開局即一口氣贏得11局，發球僅「跌」9分，有31個致勝分，表現高水準。

仙拿的勝利已將個人對陣世界排名20位以外的球員連勝紀錄延至64場，他先後已袋走美網及澳網冠軍，正努力爭取生涯首嚐法網冠軍滋味，下仗他將面對17號種子俄羅斯的魯列夫，力爭8強席位。