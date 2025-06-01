國米「老將的悲歌」　四冠變四大皆空

國際米蘭今季遭遇悲情結局，由原本「四冠」叫胡，到最終四大皆空，冇盃落袋，被指成為自2002年「三亞王」利華古遜之後，最慘「二奶球隊」。國米球員平均年齡偏大，成為季尾後勁不繼主因，

身為上季意甲冠軍嘅國際米蘭，今季連番同錦標擦身而回，首先係今年1月打入意超盃決賽，領先2球優勢下，竟然連失3球，補時被同市宿敵AC米蘭以3比2絕殺。去到4月意大利盃4強，米蘭雙雄又碰頭，國際米蘭報仇失敗，兩回合合計大敗1比4出局。

國際米蘭衞冕意甲之路，原本佔上風，但4月頻頻失分，包括不敵博洛尼亞、羅馬，最離譜係被護級球隊帕爾馬逼和2比2，令拿玻里可以從後趕出，即使季尾國米力追，但都係無法收復失地，以1分之微屈居亞軍，加上歐聯決賽慘敗，成為另1支「三亞」悲情主角。

意大利傳媒分析指國米「死因」係太依賴老將，中堅法蘭斯高阿沙比已經37歲，中場米希達利恩、門將恩尼森馬同樣36歲，體力難以兼顧多線作戰。國際米蘭將於6月中參加世冠盃，呢支「老人兵團」頂唔頂得順，實屬疑問。