樊振東加盟德甲聯賽　休戰半年重新出發

去年底宣布退出世界排名的中國乒乓巴黎奧運金牌得主樊振東，在國際比賽場上「消失」大半年後，周日（1日）凌晨落實加盟德國球會，征戰德甲乒球聯賽，即引起網壇熱論。

這位已擁有奧運冠軍、世界冠軍及世界盃等金滿貫榮譽的前世界「一哥」，將會離開中國，並啟動他職業生涯首次留洋之旅，加盟德國薩爾布呂肯球會，出戰當地的乒乓甲組聯賽。

28歲的樊振東原本是國乒自馬龍退役後的領軍人物，但他於2024年底與女單奧運冠軍陳夢，一起在社交平台公開不滿WTT政策，並且退出世界排名，其後一直缺席國際賽事，甚至沒有參加早前已結束的世錦賽。

休息五個多月後，樊振東決定展開新路向，參加德甲聯賽。薩爾布呂肯球會對這個中國超級巨星的加盟表示歡迎，而一眾隊友亦相當雀躍，當中包括奧運亞軍的瑞典名將摩利加德即在社交平台留言表示:「很榮幸與樊振東成為隊友。」

至於中國乒協表示理解及尊重球員的意願，並將全力支持及保障他保持良好的競技水平，而樊振東在個人微博發帖文回應:「我真的很期待在薩爾布呂肯及德甲的新挑戰，體驗新的環境—並與球隊一起贏得更多的勝利。」消息指，樊振東於10天前主動聯絡球會，表示希望在歐洲征戰，據悉他不會參加球會所有比賽，但會代表球會參加德甲及歐冠賽事。